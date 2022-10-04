Белла Хадид вышла на показ мод в Париже в образе рогатого тореадора

Супермодель Белла Хадид продолжает поражать воображение на неделе моды в Париже. 3 октября она вышла на подиум на показе модельера Тома Брауна в новом эпатажном образе.

На 25-летней красотке был красно-черно-белый абстрактный наряд, вдохновленный испанскими тореадорами. Можно ли в такой выйти на арену против быка — вопрос спорный. Да и модель сама кого хочешь забодает — для этого провокационного образа ее волосы были заморожены, образовав несколько рогов на голове. Интересно, в каком будущем такой лук станет нормальным для выхода в свет?