Белла Хадид вышла на показ мод в Париже в образе рогатого тореадора

Супермодель Белла Хадид продолжает поражать воображение на неделе моды в Париже. 3 октября она вышла на подиум на показе модельера Тома Брауна в новом эпатажном образе.
На 25-летней красотке был красно-черно-белый абстрактный наряд, вдохновленный испанскими тореадорами. Можно ли в такой выйти на арену против быка — вопрос спорный. Да и модель сама кого хочешь забодает — для этого провокационного образа ее волосы были заморожены, образовав несколько рогов на голове. Интересно, в каком будущем такой лук станет нормальным для выхода в свет?
Белла Хадид на показе коллекции Thom Browne SS23 3 октября на Парижской неделе моды. Фото: Global Look Press
Отметим, что Белла бесстрашно соглашается на любые эксперименты дизайнеров. Ранее она вышла на подиум практически голая, и платье на нее нанесли в жидком виде из пульверизаторов.
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