Ана де Армас явилась на кинопремьеру в «юбке валькирии» от Louis Vuitton

Предлагаем оценить экстравагантный наряд актрисы.
Ана де Армас

Ана де Армас. Фото: Global Look Press

13 июля в Голливуде состоялась премьера нового боевика Netflix «Серый человек». Ее посетили главные актеры картины — Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас.

Они втроем позировали для фотографов и восхищали публику своими нарядами. В частности, Гослинг сиял в костюме мятного цвета, а Армас буквально блистала в необычном платье от Louis Vuitton и украшениях Fred Leighton.

(слева-направо) Райан Гослинг, Ана де Армас и Крис Эванс. Фото: Global Look Press

Ана де Армас на голливудской премьере 13 июля. Фото: Global Look Press

Внимание прессы, конечно же, привлекла юбка 34-летней актрисы. Она полностью открывала ее стройные ноги, при этом создавая эффект защиты, будто звезда надела сияющую кольчугу. Как только взгляд смотрящего сосредотачивался на изумительных формах артистки — тут же получал «укол» от ее «острого» наряда.

А вы надели бы такую юбку на вечеринку?

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