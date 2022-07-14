Ана де Армас явилась на кинопремьеру в «юбке валькирии» от Louis Vuitton

Внимание прессы, конечно же, привлекла юбка 34-летней актрисы. Она полностью открывала ее стройные ноги, при этом создавая эффект защиты, будто звезда надела сияющую кольчугу. Как только взгляд смотрящего сосредотачивался на изумительных формах артистки — тут же получал «укол» от ее «острого» наряда.

А вы надели бы такую юбку на вечеринку?

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