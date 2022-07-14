Ана де Армас явилась на кинопремьеру в «юбке валькирии» от Louis Vuitton

13 июля в Голливуде состоялась премьера нового боевика Netflix «Серый человек». Ее посетили главные актеры картины — Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас.
Они втроем позировали для фотографов и восхищали публику своими нарядами. В частности, Гослинг сиял в костюме мятного цвета, а Армас буквально блистала в необычном платье от Louis Vuitton и украшениях Fred Leighton.
(слева-направо) Райан Гослинг, Ана де Армас и Крис Эванс. Фото: Global Look Press
Ана де Армас на голливудской премьере 13 июля. Фото: Global Look Press
Внимание прессы, конечно же, привлекла юбка 34-летней актрисы. Она полностью открывала ее стройные ноги, при этом создавая эффект защиты, будто звезда надела сияющую кольчугу. Как только взгляд смотрящего сосредотачивался на изумительных формах артистки — тут же получал «укол» от ее «острого» наряда.
А вы надели бы такую юбку на вечеринку?
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