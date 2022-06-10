«Абсолютный тренд сезона»: Подольская предстала в костюме цвета мандарина с брюками, которые стройнят

Певица приняла участие в фотосессии с мужем. Ее образ оценила имиджмейкер-стилист Диана Плиско.

Наталья Подольская недавно отпраздновала свое 40-летие. Она большую часть жизни выступает на сцене и привыкла всегда выглядеть безупречно. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Они во всем поддерживают друг друга. У пары подрастают дети: семилетний Артемий и годовалый Иван. После вторых родов звезда быстро вернулась в форму. Она любит наряжаться в женственные наряды.

Накануне Наталья устроила фотосессию. Она снялась вместе со своим мужем. Сначала певица позировала в наряде с белым жакетом и юбкой плиссе.

А вот потом артистка облачилась в костюм цвета мандарина с широкими брюками клеш. Она сидела на барном стуле, а Пресняков нежно ее обнимал. Влюбленные расслабленной позировали на камеру.

Примечательно, что костюмы ярких тонов стали хитом лета. Ксения Бородина, Лера Кудрявцева и другие модницы тоже носят подобные луки. А для сайта Teleprogramma.pro образ певицы оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Костюм-тройка — это абсолютный тренд этого сезона и не только этого. Притом, что в ярких цветах, базовых, черных нюдовых. Цвет актуальный, оранжево-красный цвет один из самых модных этого сезона, а также будущего осеннего сезона. Брюки клеш всегда стройнят, если правильная длинна в пол под каблук, то 100% они будут казаться очень длинными и стройными», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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