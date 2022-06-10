Как правильно носить брюки палаццо

Еще буквально несколько лет назад мало кто знал, что такое брюки палаццо. Сегодня эти широкие штаны есть в гардеробе практически каждой модницы.

Если же вы только хотите купить себе такие брюки или просто не знаете, с чем их носить, то вам на помощь спешит звездный стилист Никита Карстен. Смотрите видео и вперед, за покупками!

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