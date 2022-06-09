Дженнифер Лопес показала достоинства фигуры в платье от Tom Ford

Пока одни звезды соревнуются, у кого глубже декольте, 52-летняя Дженнифер Лопес выходит в свет в платье, в котором видна практически вся грудь.

8 июня звезда музыки и кино предстала на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Трайбека» в Нью-Йорке. Она блистала, несмотря на то что выбрала для этого события черный наряд.

Платье от бренда Tom Ford покрыло все тело Дженнифер, однако его прозрачные участки оголили многие пикантные места, такие как бедра и ложбинку груди. Лопес в очередной раз показала, кто здесь королева стиля. И стоит признать, что ее «голое платье» относительно сдержанное, подчеркивающее достоинство своей хозяйки.

больше по теме Дженнифер Лопес в кожаном корсете сразила своим декольте на красной дорожке MTV Awards Певица в дерзком образе не скрыла достоинства фигуры на престижной премии.

Добавим, что в этот вечер на артистке были ювелирные украшения Lorraine Schwartz.

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