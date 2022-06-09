Салат с редисом и свеклой
Видео
Как выбрать модный купальник на лето-2022
Видео

Дженнифер Лопес показала достоинства фигуры в платье от Tom Ford

Актриса появилась на открытии нью-йоркского кинофестиваля.

Дженнифер Лопес показала достоинства фигуры в платье от Tom Ford
Дженнифер Лопес. Фото: Global Look Press

Пока одни звезды соревнуются, у кого глубже декольте, 52-летняя Дженнифер Лопес выходит в свет в платье, в котором видна практически вся грудь.

8 июня звезда музыки и кино предстала на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Трайбека» в Нью-Йорке. Она блистала, несмотря на то что выбрала для этого события черный наряд.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес 8 июня на фестивале «Трайбека». Фото: Global Look Press

Платье от бренда Tom Ford покрыло все тело Дженнифер, однако его прозрачные участки оголили многие пикантные места, такие как бедра и ложбинку груди. Лопес в очередной раз показала, кто здесь королева стиля. И стоит признать, что ее «голое платье» относительно сдержанное, подчеркивающее достоинство своей хозяйки.

Добавим, что в этот вечер на артистке были ювелирные украшения Lorraine Schwartz.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

выход в светгрудьДженнифер Лопесдизайнерское платьедорогие брендыЗвездный стильоткровенное платьеТом Форд