«Стиль пропитан гламуром»: Нетребко в костюме из шелка и без макияжа отметилась за завтраком

Анна Нетребко много лет выступает на сцене и успела побывать в самых разных странах. Она живет в Вене, где растит сына Тьяго. Артистка привыкла регулярно гастролировать.
Но в этом году с ней перестали сотрудничать некоторые театры, поэтому свободное время певица проводит в свое удовольствие. На днях она приехала в Великобританию.
Впервые за три года Анна не только смогла погулять по любимым улочкам Лондона и устроить шопинг, но и повеселиться на настоящей английской свадьбе. Артистка, как всегда, взяла с собой множество нарядов от летних платьев до брюк.
На этот раз Нетребко покрасовалась за завтраком в шелковой пижамке цвета травы с принтом. Наряд с брюками клеш она дополнила лодочками. Звезда отказалась от макияжа.
«Как одеваться на завтрак в гламурном отеле? Мой любимый лук — красивая пижама — обязательно украшения, каблуки и аксессуары, косметика…? — вообще не обязательно», — поделилась Анна.
Поклонники восхитились ее нарядом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Александра Ржевская.
«Анна Нетребко показала нам, как шикарно может выглядеть пижама в повседневном стиле.
Стиль оперной певицы пропитан гламуром, в хорошем смысле этого слова. И то как Анна его демонстрирует, смело сочетая костюм в пижамном стиле вместе с туфлями на каблуке вызывает только восхищение!
Особенно органично образ Анны выглядит на фоне картинной галереи, представленной в ресторане, где она выгуливала свой наряд.
Изумрудный цвет гармонично подчеркивает контрастную внешность Анны, а принт в виде птиц добавляет образу романтичное настроение.
Так же хочу обратить внимание, как тонко подобран цвет лодочек под цвет принта на шелковом костюме. Таким образом обувь не становится еще одним ярким акцентом, а тонко дополняет даже такой смелый лук», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. также училась в школа Шоппинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 2 года работает по профессии.
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