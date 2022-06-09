«Стиль пропитан гламуром»: Нетребко в костюме из шелка и без макияжа отметилась за завтраком

Оперная дива решила продемонстрировать образ для утренней трапезы в гламурном отеле. Ее выбор оценила стилист-имиджмейкер Александра Ржевская.

Анна Нетребко много лет выступает на сцене и успела побывать в самых разных странах. Она живет в Вене, где растит сына Тьяго. Артистка привыкла регулярно гастролировать.

Но в этом году с ней перестали сотрудничать некоторые театры, поэтому свободное время певица проводит в свое удовольствие. На днях она приехала в Великобританию.

Впервые за три года Анна не только смогла погулять по любимым улочкам Лондона и устроить шопинг, но и повеселиться на настоящей английской свадьбе. Артистка, как всегда, взяла с собой множество нарядов от летних платьев до брюк.

На этот раз Нетребко покрасовалась за завтраком в шелковой пижамке цвета травы с принтом. Наряд с брюками клеш она дополнила лодочками. Звезда отказалась от макияжа.

«Как одеваться на завтрак в гламурном отеле? Мой любимый лук — красивая пижама — обязательно украшения, каблуки и аксессуары, косметика…? — вообще не обязательно», — поделилась Анна.

Поклонники восхитились ее нарядом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Александра Ржевская.

«Анна Нетребко показала нам, как шикарно может выглядеть пижама в повседневном стиле.⁣⁣ Стиль оперной певицы пропитан гламуром, в хорошем смысле этого слова. И то как Анна его демонстрирует, смело сочетая костюм в пижамном стиле вместе с туфлями на каблуке вызывает только восхищение!⁣⁣ Особенно органично образ Анны выглядит на фоне картинной галереи, представленной в ресторане, где она выгуливала свой наряд.⁣⁣ Изумрудный цвет гармонично подчеркивает контрастную внешность Анны, а принт в виде птиц добавляет образу романтичное настроение. ⁣⁣ Так же хочу обратить внимание, как тонко подобран цвет лодочек под цвет принта на шелковом костюме. Таким образом обувь не становится еще одним ярким акцентом, а тонко дополняет даже такой смелый лук⁣⁣», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. также училась в школа Шоппинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 2 года работает по профессии.

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