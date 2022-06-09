Как выбрать модный купальник на лето-2022

Ну что ж, вот и наступил пляжный сезон. Мы так долго ждали лета, занимались спортом, чтобы надеть купальник своей мечты, и вот, наконец, это время пришло.

Осталось дело за малым — выбрать тот самый идеальный купальник. Стилист Надя Иванова рассказала, на какие модели обратить внимание, чтобы быть самой модной даже на пляже.

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