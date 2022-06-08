«Подчеркивает все нюансы фигуры»: Лопырева в топе и силуэтной юбке вышла в свет

Победительница конкурсов красоты щегольнула в монохромном летнем наряде. Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова предупредила, кому такие наряды не следует носить.

Виктория Лопырева уже много лет живет в Дубае. Она растит сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. После победы на конкурсе «Мисс Россия» блондинка работала на телевидении, но теперь она организовывает светские рауты и сама часто становится гостьей на красных дорожках.

В 38 лет звезда следит за фигурой и регулярно облачается в изысканные вечерние наряды.

В последнее время Лопырева часто устраивала фотосессии и веселилась с сыном. Но на днях светская львица отправилась на вечеринку к друзьям. Она щегольнула в комплекте с топом-бюстье и силуэтной юбкой.

Туника кораллового цвета дополняла образ. Виктория также выбрала босоножки на шпильке, которые сделали ее ноги еще длиннее.

«Еще один замечательный вечер с замечательными людьми», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«У Виктории великолепная фигура, в любом наряде ей будет хорошо. Топы в сочетании с юбкой актуальны в этом сезоне. Однако длину юбки я могла бы рекомендовать поменять либо на мини, либо на миди или еще более актуальную длину — макси. В текущем образе длина юбки не про тренды, хотя, при такой длине сохраняются правильные пропорции фигуры. Накидка поверх костюма на мой субъективный взгляд простит комплект. Я могла бы рекомендовать заменить ее на летний жакет. Он может быть как в цвет костюма, так и контрастным ему, например, белого цвета. Босоножки золотистого цвета удачно дополняют комплект. Они относятся к базовому стилю, поэтому будут хорошо сочетаться с любой одеждой. Подобный костюм подойдет девушкам с фигурой как у Виктории, либо придется поддевать утягивающее белье. Потому что такая ткань подчеркивает все нюансы фигуры», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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