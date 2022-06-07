В трендах лета: Бузова в топе с имитацией пояса для чулок и кукольной мини-юбке щегольнула на вечеринке

Артистка повеселилась на празднике Гусейна Гасанова, который отметил день рождения. телеведущая выбрала дерзкий образ, который оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она регулярно дает концерты и ведет несколько передач. Однако в последнее время артистка дни на пролет посвящала репетициям и тренировкам.

Она готовилась к концерту, который состоялся в «Крокусе» 4 июня. Блондинках в смелых нарядах блистала на сцене, сразив поклонников.

больше по теме Сбежала отдыхать: Бузова в шелковом костюме в бельевом стиле отметилась в Турции Телеведущая устроила себе отпуск после большого концерта в Москве.

А вот накануне Ольга не только появилась на съемках в шортах и топе с пайетками цвета Барби, но и успела заглянуть на вечеринку к блогеру Гусейну Гасанову, который отметил день рождения.

В ресторане артистка предстала в черном топе с имитацией пояса для чулок и многослойной белой мини-юбке. Лук дополнили ботфорты на платформе.

Бузова покрасовалась на фоне салюта. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Образ звезды для сайта Teleprogramma.pro оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Бельевая тема очень актуальна сегодня в самых разных проявлениях, поэтому комплект, который выбрала Ольга безусловно модный за счет имитации пояса для чулок с ярко выраженными бретельками. Воспринимается образ дерзким или вульгарным? Это зависит от того, куда в таком наряде пришла телеведущая. Она отметилась в этом образе на молодежной вечеринке. Данный образ вполне можно назвать дерзким. А вот если бы она появилась в нем на светском мероприятии, то наряд выглядел бы вульгарным.

Очень интересное сочетание черного и белого. Мне нравится процентное сочетание этих оттенков. Он словно не дает забыть Ольге о том, что она девушка, не дает ей до конца спрятаться в черном цвете. И именно сами детали наряда — пышная юбка, воздушное украшение, которое ярко перекликается с девичьей темой. Этот образ наверное напоминает мне героиню Лолиты, когда молодая девушка привлекает внимание и очаровывает взрослого мужчину. Лично для меня этот наряд несет такую ассоциацию, тут много пикантных деталей и девичьих акцентов», — высказалась Бестави.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.