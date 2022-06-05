«Нет, мне нравится этот!»: Кидман рассказала, как появилась в дерзком мини на обложке глянца

В феврале 2022 года популярный журнал Vanity Fair вышел с Николь Кидман на обложке. 54-летняя актриса как раз продвигала свой новый фильм «Быть Рикардо» и предстала перед читателями в короткой юбке с топом от бренда Miu Miu.

Look артистки вызвал бурю негодования в обществе: многие утверждали, что этот наряд чрезмерно сексуализирует ее, а некоторые заявляли, что он вообще слишком маленьким, чтобы такое можно было носить.

В новом интервью Николь рассказала, как она оказалась на обложке в таком дерзком мини.

По словам звезды, стилисты журнала подобрали для нее совершенно другой наряд, но когда она увидела вот этот комплект от Miu Miu, то уже не смогла отвести взгляд.

«Я говорю: «Нет, нет, мне нравится этот! Могу ли я надеть это?», — вспоминает Кидман в журнале Vogue Australia. — Кэти (Гранд, стилист журнала, — Прим. авт.) сказала: «Ты хочешь надеть его?!» И я говорю: «Надеть его?! Я умоляю тебя надеть его!»

А как вы считаете, Николь уже старовата для таких провокационных нарядов, или ей все к лицу?

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