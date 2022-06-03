«Очень стильный образ»: Стриженова в платье в пол с жакетом в благородном цвете предстала на публике

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Зрители ее знают благодаря передаче «Доброе утро». Также она играет в театре и становится частой гостей на светских раутах.

В свои 54 года Екатерина следит за фигурой и может похвастаться моложавым видом. На съемках для нее часто подбирают стильные наряды — платья-рубашки сочных тонов, костюмы с юбками.

На днях Стриженова отметилась на сцене. Она стала ведущей сольного концерта ансамбля «Калинка», в котором сама занималась в детстве.

Концерт был посвящен 80-летнему юбилею руководителя коллектива и педагога Александра Филиппова. Для такого случая артистка облачилась в черное лаконичное платье в пол и жакет необычного кроя с принтом в виде узоров. Наряд подчеркнул ее фигуру.

«Пришло много выпускников разных лет, я с удовольствием провела этот вечер на сцене в роли ведущей! Какое счастье, что коллектив продолжает жить», — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Очень стильный образ. Если говорить о стильной истории, то у меня возникла ассоциация с такой любовью к России. Этот рисунок в виде фольклорных картинок, эта форма жакета, похожая на женский кафтан. Эти сочетания цветов серого-голубого в морозных тонах — очень интересная история. Сочетание серого и голубого — всегда роскошное сочетание, всегда смотрится с долей аристократизма. И это всегда статусность. Человек, который выбирает такое сочетание, всегда знает себе цену. Если говорить о платье с точки зрения коррекции, то нужно отметить, что подобные ткани, держащие форму, они четко обозначают то, что есть, и почти не дают коррекции. Если бы ткань была более легкая, то силуэт выглядел бы гораздо стройнее. Также коррекция не ярко выражена, так как принт достаточно активный и яркий, а это всегда добавляет объем. И сам жакет заканчивается на широкой части тела, поэтому естественно, что в бедра также добавлен объем. Этого можно было избежать, если бы застежка начиналась выше, в области талии, чтобы было больше видно узкой части нижнего платья, тогда бы визуально фигура казалась стройнее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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