«Впишется в тренды этого лета»: Алсу покрасовалась в костюме-тройке цвета Барби

Алсу является популярной исполнительницей. Уже больше 20 лет она выступает на сцене, но при этом не перестает удивлять фанатов. Недавно певица приняла участие в съемках шоу «Маска».

Она пряталась в костюме Пчелы. Никто не догадался, что так себя вести и петь может Алсу. В настоящей жизни она пример элегантности, сдержанности и утонченности.

Обычно артистка часто носит вечерние платья. На сцене и светских раутах ее также можно увидеть в костюме с брюками. А вот для прогулок она выбирает джинсы и жакеты.

На этот раз Алсу решила похвастаться обновками. В первый день лета она покрасовалась дома в костюме-тройке цвета Барби. Наряд с жилеткой подчеркнул ее стройную фигуру.

К слову, в этот день звезда также показала своих детей. Поклонники восхитились ее ярким образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.

«Цвет идеально впишется в тренды этого лета. Также, классический костюм тройка входит в разряд базовых вещей, и не плохо бы иметь его в гардеробе каждой моднице. Можно носить раздельно, комбинируя с другими вещами, например, оттенки розового отлично сочетаются с белым, черным, красным, зеленым, серым, голубым, синим и любыми пудровыми оттенками», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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