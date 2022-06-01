«Надела соблазнительное миди»: Семенович в кожаном платье на запах сделала фигурой точеной

Певица сменила балахон на дерзкий наряд и казаки. Ее образ восхитил не только поклонников, но и модельера Наза Маера.

Анна Семенович уже много лет строит сольную карьеру. Когда она покинула группу «Блестящие», ее армия поклонников только увеличилась. Певица выпускает заводные песни, а недавно она записала дуэт со Славой.

Теперь она зачастую выступают вместе. Артистка обладает нестандартной фигурой, которую привыкла прятать в нарядах оверсайз.

Недавно Анна щегольнула на премии в платье в пол. Тогда ее подвергли критике, так как из-за неудачного образа плечи казались шире бедер. Но теперь она покрасовалась на улице в совершенно другом образе.

Певица подчеркнула свои достоинства, надев кожаное платье на запах. Наряд также дополнили казаки и белая шляпка. Волосы Семенович присобрала, убрав пряди у лица в гульку.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие поразились тому, какая у нее талия. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Красивый и привлекательный образ. Наконец-то Аня сняла платья, которые делают ее гигантской и надела соблазнительное миди. Здесь все очень достойно, максимально прикрыто — и вырез надекольте, и длина. Что правильно, ведь материал наряда сам по себе кричащий. Кожа изначально говорит о излишней привлекательности, даже агрессивной. Если добавить больше открытого тела, получится перебор. Сумочка и обувь дополняют стиль образа, а шляпка контрастирует. Но контрастирует в классический черно-белой гамме. Единственное, что меня смущает — прическа. Никчемная „гулька“ простит Аню», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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