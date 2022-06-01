«В стиле бохо»: Подольская в модных белых брюках и трендовой жилетке отметилась в Риме

Певица выбрала актуальный образ на прогулке в Италии. Ее лук оценила стилист Словена Соколова.

Наталья Подольская уже давно стала популярной певице. Она умело совмещает карьеру и материнство. Артистка подарила Владимиру Преснякову двоих сыновей.

Артемию уже шесть лет, а вот Ивану только годик. Пара много времени посвящает наследникам. Однако артистка также часто выходит в свет, хвастается женственными нарядами и не перестает работать над фигурой.

Недавно Наталья отпраздновала свое 40-летие. После вечеринки она улетела отдыхать без мужа и детей. Певица провела несколько дней в Италии.

Она успела щегольнуть в юбке-солнце и даже в сарафане. А вот перед отъездом артистка вышла на променад в белых брюках с подворотами и топе. Наряд дополнила укороченная жилетка. Она подчеркнула свою талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ разобрала стилист Словена Соколова.

«Наталья Подольская всегда особенно просто выглядит на нашем звездном Олимпе и это радует. Данный образ певицы из Рима вполне отвечает месту и сезону. Основным требованием к пешей прогулке является: удобство, легкость и хорошее настроение. Если одежда радует человека — это уже половина успеха. Что касается актуальности длины брюк — такая длина актуальна. Стройнят ли они звезду — нет. Но они и не полнят ее стройную фигуру. Толстит ли белый в целом — нет! Главное, чтобы белая вещь не слишком жала и не демонстрировала все складочки и округлости хозяйки.

Кстати, это можно сказать и о черном, и о любом другом цвете. Но я голосую в пользу белого, так как черный самый плотный цвет, он ярко обрисовывает очертания тела и придает тяжести фигуре. Похудеть с помощью черного точно нельзя. Уж лучше просторный белый. Давайте перейдем к жилетке. Она выполнена в стиле пэчворк — лоскутного одеяла. Эта техника не только актуальна, но и находится сейчас в тренде. Жилетка в стиле бохо, поэтому я бы добавила сюда больше аксессуаров в данной стилистике. Это могла бы быть сумка с бахромой, цветные браслеты на руках, более выразительные сандалии, оплетающие щиколотки. Так образ был бы очень сочным.

Кстати, вместо топа под жилет можно было бы надеть развивающуюся натуральную рубашку. А сам жилет хочется сделать чуть-чуть шире. Вероятно, из-за его миниатюрности и был выбран маленький топ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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