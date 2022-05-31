Как собрать модный чемодан в отпуск

Стилист Надя Иванова рассказала, какие наряды взять с собой в путешествие.

Поздравляем, лето все-таки наступило! А значит, пришла пора отпусков и путешествий. А для модниц — еще и горячая пора смены сезонов и составления круизного гардероба.

Стилист Надя Иванова рассказала, какие наряды положить в чемодан, чтобы на отдыхе чувствовать себя комфортно и уместно.

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