«Получилось классно!»: Стеша Маликова показала остромодный образ с кардиганом и лоферами

Стеша Маликова уже давно стала известной модницей. Она выросла в семье Дмитрия Маликова, поэтому была частой гостьей на светских раутах. Также наследница артиста много путешествует и знает, в каких странах как одеваются люди.

Сама она предпочитает выглядеть женственно. Выпускница МГИМО выпускает свой бренд одежды. Примечательно, что этой весной она уже хвасталась косухами и легкими платьями.

Зачастую Стеша дает советы поклонникам. На этот раз она показала два образа с базовыми черными брюками клеш и кардиганами с пуговицами, но без воротника в белом и черном цвете.

Сначала она примерила черный кардиган, сочетав его с сандалиями и кепкой. У нее получился монохромный образ. Поклонники сочли, что такой наряд могла бы надеть даже современная герцогиня. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Стеша Маликова продемонстрировала два совершенно разных образа, сооруженных практически из одного набора вещей. И образы получились достойные. Первый лук в стиле „стрит стайл“. Динамичный, городской, стильный. А делают его таким всего-то две детали — кепка и спортивные сандалии», — отметил Маер.

Потом Маликова уже вышла на прогулку в белом кардигане, который дополнила лоферами с узором и солнцезащитными очками. Она решила отказаться от ярких деталей, сделав образ более сдержанным.

«На втором фото перед нами деловая девушка, хотя Стеша лишь сняла головной убор и переобулась в лоферы. Даже, если бы она не изменила цвет кардиган, эффект остался бы прежним. Получилось классно! Что касается вопрос старит или нет, то честно скажу, не старит. Девушек старят старомодные фасоны и безвкусица. Здесь нет ничего подобного», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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