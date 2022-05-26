Просто девушка: Бородина в куртке молочного цвета и бархатных мокасинах отметилась на прогулке

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она привыкла находиться под прицелами камер. Обычно Ксения регулярно пополняет гардероб обновками. А так как из России ушли многие люксовые бренды, она недавно устроила шопинг в Дубае.
Телеведущая зарабатывает большие деньги, поэтому балует себя и дочек. А после развода с Курбаном Омаровым, она также стала чаще выходить в свет.
Ближе к лету Бородина обзавелась косухами и трикотажными платьями. Она также любит носить костюмы в очень сочных оттенках. А вот на поляне «Дома-2» телеведущая отметилась в повседневном образе, который поклонникам показался скучным.
Во время прогулки она щегольнула в джинсах с подворотами, куртке молочного цвета и бархатных мокасинах в травянистом оттенке. Она сделала акцент на щиколотках.
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Александра Ржевская. Она указала на ошибки звезды в образе.
«Стиль Ксении пропитан яркими красками и лаконичными фасонами, но только не в этот раз! Для спокойной прогулки по городским улицам телезвезда выбрался для себя нейтральный наряд, который можно представить на любой девушке города.
Может показаться, что все вещи собраны в хаотичном порядке, но на самом деле этот образ не так прост как кажется. Серая куртка-ветровка по крою и отстрочке напоминающая джинсовку, в ансамбле с классическими синими джинсами и замшевыми мокасинами являются олицетворением „натурального“ стиля в одежде.
Такой стиль выражает внутреннее спокойствие, умиротворение и гармонию с природой, а проявляется за счет замшевых, джинсовых, льняных фактур, простого кроя и приглушенных природных цветов.
Ксения за счет своего отточенного вкуса интуитивно собрала его как по „учебнику“ для стилистов на отлично. Но есть одно но — он совершенно не отражает яркую личность Ксении. Для раскрытия сильного характера звезды, я бы рекомендовала заменить базовые мокасины на кожаные лоферы с грубой подошвой, а куртку на модную косуху кроя оверсайз», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. также училась в школа Шоппинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 2 года работает по профессии.
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