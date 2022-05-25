«Тренд сезона»: Муцениеце покрасовалась в платье-бюстье рубинового цвета и колготках в тон

Актриса приняла участие в модной фотосессии. Она щегольнула в необычном образе, который оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что сериал «Закрытая школа» сделал ее знаменитой. Также актриса состояла в браке с Павлом Прилучным, в которого влюблены миллионы поклонниц.

Они казались идеальной парой, но в 2020 году супруги развелись. И хоть Агата растит двоих детей Мию и Тимофея, она успевает участвовать в новых проектах и посещать красные дорожки.

Недавно Прилучный уехал на море с новой возлюбленной Зепюр Брутян. А вот Муцениеце предпочла провести время с наследниками и даже приняла участие в фотосессии. Актриса примерила романтические образы.

А также она щегольнула в алом платье-бюстье с цветочным декором. лук дополнили колготки и ботильоны в тон. Агата в юности была моделью, поэтому позировала непринужденно и раскованно.

Поклонники восхитились стройностью артистки. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Платье красивого приглушенного рубиново-красного цвета идет Агате. Оно удачно подчеркивает тон ее кожи и волос. Сложный дизайн предполагает его уместность на каком-то светском мероприятии или красной дорожке. Колготки и туфли в цвет платья — тренд текущего сезона. Именно этот тренд удачно смотрится в рамках наряда. Благодаря такому сочетанию платья и аксессуаров силуэт смотрится цельным и гармоничным, он не разбивается дополнительными акцентами. Монохром — всегда удачный выбор, если есть желание визуально добавить фигуре роста, не нагромождая образ дополнительными слоями одежды. Единственный нюанс — такое платье подойдет не всем. Если есть нежелательный объем в зоне бедер, то нужно иметь в виду, что такой объемный декор его будет утрировать. У Агаты с фигурой все прекрасно, ей будет хорошо в любой одежде», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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