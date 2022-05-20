«Добавляет килограммы»: Собчак в кожаном жакете цвета шоколада и лоферах испортила фигуру

Телеведущая выбрала монохромный образ для вечеринки «Антиглянца». Однако ее лук оказался не самым удачным, а стилист Словена Соколова рассказала, почему.

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Телеведущая не скрывает, что любит быть в центре событий. В этом году она ездила в Израиль несколько раз, чем провоцировала много слухов.

Однако блондинка заверила, что эмигрировать не собирается. Также она сопровождала мужа Константина Богомолова на премьере в театре, который отрылся после ремонта. А большую часть времени звезда проводит на съемках с героями своих интервью.

Но на днях в Москве состоялась вечеринка «Антиглянца». Там Собчак щегольнула в монохромном образе. Она решила облачиться в трикотажное платье шоколадного цвета и кожаный жакет оверсайз в тон.

Лоферы дополнили ее лук. Некоторые пользователи Сети отметили, что наряд выглядит устаревшим и прибавляет возраста Ксении. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова. Она пояснила, какие ошибки были сделаны в образе.

«Хочу сказать немного о психологии цвета. Коричневый — лучший цвет в нестабильные времена. В нем мы чувствуем себя стабильно, спокойно, уверенно. Он помогает сбалансировать себя. И, кстати, Ксения недавно появлялась в полностью коричневом образе — брючном костюме-тройке от российского бренда. Он смотрелся очень элегантно. Чего не сказать о данном комплекте. По отдельности каждая из вещей образа жизнеспособна. Жакет — правильной формы. Кожа и эко-кожа всегда актуальны, хотя сейчас чувствуется усталость от данной фактуры, так как эксплуатируется повсеместно. Платье — правильной длины, трикотажное. Это тоже не кричащий тренд, поэтому можно носить вечно. С лоферами — порядок.

Что же пошло не так и как это исправить? Сразу скажу, что все шоколадное — неплохо. Хотя стоит отметить, что такой темный цвет выглядит более комплементарно в сочетании с белым, молочным, шампанским. Но на светской львице мы видим данное сочетание. Мы знаем тонкую фигуры Ксении. Но здесь она выглядит тяжеловато. Почему? Во-первых, утяжеляет звезду плотный цвет. Во-вторых, любая блестящая фактура добавляет килограммы. В-третьих, жакет требует, чтобы с ним поработали и это основная причина „тяжести фигуры“. Нужно расстегнуть пуговицу — тогда не будет натяжки в области талии и исчезнет эффект „запакованной“ фигуры в плотную фактуру, плюс появятся вертикали, подчеркивающие рост и тонкость. Кроме этого, остро необходимо поддернуть рукав и показать тонкие женские запястья. Сразу уйдет эффект мешковатости. Образ станет свободнее и легче. О том, что это образ каждодневный говорит удобная обувь. Такая форма отлично смотрится с укороченными брюками, короткой юбкой, или с колготками в цвет образа или близкими по цвету. В данной ситуации эти закрытые лоферы здорово отрезают длину ног Ксении. Будь на нашей героине лодочки на плоском ходу, удлиненным вырезом и носком, ноги смотрелись бы длиннее и элегантнее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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