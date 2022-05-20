«Визуально делает стройнее»: Миддлтон в черном силуэтном платье в пол щегольнула на красной дорожке

Герцогиня Кембриджская вышла в свет с принцем Уильямом. На премьере фильма она повстречала Тома Круза и других звезд.

Кейт Миддлтон уже много лет является частью британской королевской семьи. Она не скрывает, что исполнять все обязанности и воспитывать троих детей — дело сложное. Однако жена принца Уильяма со всем справляется.

Также у нее есть помощники и стилисты. Каждый образ герцогини Кембриджской продуман до мелочей. Если она посещает страну, то обязательно учитывает местные традиции и может отдать дань уважения, выбрав цвета флага.

А вот в Лондоне Кейт чаще всего появляется на публике в сдержанных платьях и костюмах. Этой весной она носила даже пальто. А вот накануне жена принца Уильяма отправилась на премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик».

Для выхода в свет с возлюбленным она выбрала элегантное платье в пол черного цвета с белой полоской по линии плеч. Наряд дополнили лодочки на шпильке. Ей удалось пообщаться с Томом Крузом. Он подал ей руку на лестнице.

Миддлтон смогла очаровать публику на красной дорожке. Лук от Roland Mouret подчеркнул ее стройную фигуру. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Я бы не назвала это платье утонченным. Элегантное — да. Мы видим лаконичный крой, очень сильный цветовой контраст. Горизонтальная деталь белого цвета делает яркий акцент на открытой линии плеча. Что визуально делает стройнее силуэт. Образ, я бы сказала, по-королевски сдержанный. Прекрасно подойдет для торжественных мероприятий», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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