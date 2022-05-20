«Писк сезона»: Агата Муцениеце в алом костюме с брюками клеш и на шпильках предстала на ковровой дорожке

Агата Муцениеце является известной актрисой. Многие зрители знают ее по картине «Тобол», а другие насладились комедией с ее участием «Честный развод». Ее также зовут вести шоу и передачи.

Артистка мама двоих детей: дочки Мии и сына Тимофея. А вот с их отцом Павлом Прилучным она развелась. И пока звезда сериала «Мажор» отдыхает на море с новой возможной возлюбленной, она находит время для светских раутов.

Так 18 мая Агата отправилась на премьеру комедии «Приплыли». Она долгое время находилась в командировке, поэтому эта ковровая дорожка стала первой за большой срок.

Актриса подготовилась и щегольнула на публике в алом костюме с жакетом оверсайз и брюками клеш с разрезами снизу. Наряд дополняли черная футболка и туфли-лодочки. Муцениеце решилась сделать непривычную для себя укладку с волнистыми прядями.

«Ну а мы вчера „Приплыли“. Очень рада быть частью этого проекта в качестве поддержки хотя бы! Ребята, не поленитесь, сходите в кино, комедия прям смешна. Не стесняйтесь, оставляйте комменты по поводу выхода, я так давно чет не выходила никуда, аж распереживалась», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Прилучного. Она получила сотни комплиментов. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Красивый драматичный образ, построенный на контрасте черного и красного. По Стендалю. На Агате трендовый костюм. Если жакет с мужского плеча — долгоиграющий тренд не этого года, то брюки клеш — писк сезона. Черный цвет здесь в тему, он обласкан алым пламенем. Волны в прически очень хороши, но есть одно „но“. Мне хочется „заменить“ голову. Внешность Агаты, к сожалению, не выдерживает эту яркую драму. Если их разделить: Агата отдельно, образ отдельно — то всем можно поставить „отлично“. Вместе они не сочетаются. Даже тотал ред лицу актрисы подошел бы лучше», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro