Цвет молодит и освежает: Миддлтон в платье А-силуэта и шляпке красиво подчеркнула фигуру

Герцогиня Кембриджская во время вечеринки в саду продемонстрировала утонченный образ с кокетливой шляпкой. Ее наряд оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Кейт Миддлтон частая гостья на светских раутах. Не удивительно, что ее гардеробу отведено особое место во дворце, а стилисты тщательно подбирают образы для каждого случая.

Недавно во время тура по Центральной Америке она отметилась в ярких платьях и даже шортах. Жена принца Уильяма поразила публику стройностью. И это при том, что она растит троих детей: принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту.

В Лондоне Кэтрин также каждую неделю появляется на публике. После пандемии снова проходят светские мероприятия, службы в храмах и премьеры.

На этот раз Миддлтон появилась на вечеринке в саду в честь платинового юбилея правления королевы. Она выбрала платье-пальто припыленного розового цвета и шляпку в тон. Лук дополняли лодочки на шпильке. За счет кроя ее талия смотрелась еще тоньше.

Поклонники осыпали комплиментами герцогиню Кембриджскую. Многие в Сети отметили, что ее наряды обладают особым шармом. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Герцогиня в наряде цвета цветущей чайной розы выглядит великолепно! Платье А-силуэта красиво подчеркивает фигуру, яркий оттенок Кейт очень к лицу, особенно в лучах весеннего солнца. В этот раз она убрала волосы в классическую прическу под шляпку в тон от британского дизайнера Jane Taylor. Шляпа — неотъемлемая часть женского дресс кода мероприятия. Завершают образ женственные серьги с квадратными камнями и винтажный клатч с цветочными мотивами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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