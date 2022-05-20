Семь актуальных образов для офисного работника

Работаете в офисе? Тогда вам надо презентабельно выглядеть! Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова привела семь идей — как разнообразить гардероб, чтоб он был по-настоящему стильным.
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Работаете в офисе? Тогда вам надо презентабельно выглядеть! Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова привела семь идей — как разнообразить гардероб, чтоб он был по-настоящему стильным.
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.