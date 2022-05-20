Семь актуальных образов для офисного работника
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Семь актуальных образов для офисного работника

Наш эксперт дает профессиональные советы.

Семь актуальных образов для офисного работника
Фото: pixabay.com

Работаете в офисе? Тогда вам надо презентабельно выглядеть! Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова привела семь идей — как разнообразить гардероб, чтоб он был по-настоящему стильным.

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