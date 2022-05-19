Ева Лонгория вспомнила, как покорила Канны в платье всего за 40 долларов

В 2022 году американская актриса Ева Лонгория вышла на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в полупрозрачном черном платье с рюшами от Alberta Ferretti. Но звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» отнюдь не всегда посещала это мероприятие в дорогих нарядах.

В новом интервью она вспомнила, что в свой самый первый визит на Лазурный Берег надела платье стоимостью всего 40 долларов и все равно смотрелась звездой. Это был облегающий золотистый вязаный наряд, купленный не в бутике, а в обычном магазине.

«Я подумала, что надену это вязанное золото, оно мне подходит, — цитирует 47-летнюю актрису издание People. — Никто бы не догадался, что это платье за ​​40 долларов».

Лонгория призналась, что в те годы она толком не представляла себе, что такое Каннский кинофестиваль и насколько значима его красная ковровая дорожка. Она очень удивилась в тот день, когда президент компании L’Oréal спросил ее, «кто» на ней, имея в виду бренд или дизайнера.

Вспоминая тот фестиваль, Ева отметила, что недорогое платье всем понравилось, а значит, суть шикарного внешнего вида не в стоимости наряда, а в уверенности и стиле его носителя.

«Дело не в платье, а в женщине, которая его носит», — подытожила актриса.

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