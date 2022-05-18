Скрывают изъяны фигуры: беременная Мария Шарапова в брюках кюлотах покрасовалась дома

Мария Шарапова является известной теннисисткой. Она победительница пяти турниров Большого шлема. Но несколько лет назад спортсменка объявила о завершении карьеры.

Тогда она занялась обустройством своего дома в США. А вскоре стало известно, чтоу нее роман с британским бизнесменом Александром Гликсом. Пара теперь готовится к свадьбе. Еще недавно звезда щеголяла на модных показах в Париже, а потом объявила, что беременна.

Некоторое время Мария не появлялась на публике. В ожидании появления первенца она предпочитает оставаться в тени. Но накануне теннисистка поделилась видео, снятым дома. Она прыгала в черных кюлотах и вязаном свитере цвета капучино. Наряд скрыл ее живот и подчеркнул тонкие щиколотки.

Поклонники удивились тому, что Шарапова выглядит очень стройной. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско. Оказалось, что такие брюки моделируют фигуру.

«Кюлоты — это не супертренд. Был пик у них два года назад, когда они были мегапопулярными. Сейчас кюлоты вытеснили широкие брюки в пол или палаццо. Да, кюлоты моделируют фигуру. Особенно хорошо это смотрятся на высоких девушка, когда их носят под каблук. Также такие брюки идут тем, у кого фигура по типу „груши“. Будет смотреться супер», — пояснила эксперт.

Но в гардеробе у Марии также есть и широкие струящиеся брюки, которые она носит с укороченным кардиганом сливочного оттенка. В этом наряде она гуляла по Парижу в феврале.

«Брюки достаточно легкие полупрозрачные. Это очень красиво бы смотрелось, если убрать вязаный кардиган. Можно было бы добавить босоножки. Происходит контраст между низом и верхом. В данном случае, если мы оставляем кроссовки, кардиган и сумку, то хочется заменить брюки на изделие с более плотной тканью, чтобы это смотрелось более гармонично», — дала совет Плиско.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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