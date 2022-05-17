Темная тема: Меган Фокс выгуляла сногсшибательное черное платье

15 мая в Лас-Вегасе прошла церемония награждения музыкальной премии Billboard Music Awards 2022. Ну а кто был самой горячей парой на красной ковровой дорожке в этот вечер? Конечно же, Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly, номинированный на звание лучшего рок-исполнителя.

Награду певец не забрал, зато блистал на вечеринке черным костюмом, усыпанным бриллиантами и украшенным шипами.

Меган предстала перед публикой под стать своему «вампирскому принцу» — вся черная и сексуальная. Платье актрисы завораживало своим экстремальным декольте и высоким разрезом сбоку. 35-летняя звезда дополнила образ черными оперными перчатками, украшенными цветами из бриллиантов.

Кому интересно — на Фокс платье от бренда David Koma.

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