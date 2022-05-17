«Эффект стройных и длинных ног»: Стеша Маликова отметилась в самых модных брюках этого года

Стеша Маликова является известной модницей и дочкой Дмитрия Маликова. Певец часто брал ее в путешествия и на светские рауты. Она окончила МГИМО и еще больше сил стала посвящать своему бренду одежды.

В 22 года Стефания выпускает наряды для сверстниц. Она часто дает советы, как создать удачный образ. Недавно бизнеследи отдохнула в Дубае, где щегольнула в льняных костюмах и романтичных платьях.

Однако Маликова старается создавать образы для повседневной носки. Она уже хвасталась косухами и кардиганами. На этот раз светская львица запечатлелась в черном жакете и футболке. Изюминкой образа стали серые расслабленные брюки в пол. Стеша дополнила лук сланцами Hermes и сумкой-кейсом.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит: «Стильная очень», «Стеша, какая красивая!», «Словно с обложки глянца», «Вроде просто, но вкусно выглядит», — стали писать подписчики. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«У Стефании прекрасный вкус, если говорить субъективно, то мне ее стиль очень близок. Ничего лишнего, но в то же время даже в обычном наборе вещей прослеживается индивидуальность и женственность. Свободные брюки в пол актуальны в этом сезоне, причем они будут актуальны и в следующем, это так называемая „медленная мода“. Главное, выбирайте похожие струящиеся брюки, тогда они будут хорошо сидеть на фигуре. А еще стрелки дают дополнительный визуальный эффект стройных и длинных ног. Стефания дополнила брюки актуальными сандалиями, которые дают образу несколько расслабленное настроение. Базовые футболка и жакет гармонично сочетаются между собой. На самом деле — весь образ относится к „медленной моде“, эти вещи не потеряют своей актуальности еще много сезонов подряд. И они прекрасно сочетаются с совершенно разными элементами одежды», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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