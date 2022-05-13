«Освежает»: Кудрявцева предстала в трендовом костюме с необычными брюками мятного цвета

Телеведущая покрасовалась на съемках в актуальном образе, который оценил модельер Наз Маер.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она с юных лет работает на ТВ и привыкла к постоянному вниманию публики. В свои 50 лет Лера может похвастаться моложавым видом, хоть и не скрывает, что возрастные изменения ей тоже избежать не удается.

Любит телеведущая и вкусно поесть, но держит себя в форме. А изъяны фигуры ей помогают скрывать стилисты с помощью нарядов.

На отдыхе Лера отметилась как в струящихся юбках плиссе, так и шортах А вот на работе она носит платья или более сдержанные наряды.

На этот раз в студии «Звезды сошлись» блондинка щегольнула в костюме мятного цвета с необычными брюками клеш с разрезами. Лук дополнили яркие лодочки оттенка фуксии. Кудрявцева на съемках встретилась с Прохором Шаляпиным. Он выбрал костюм с рваными брюками и жакетом с узором.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Красивый брючный костюм и на Лере сидит великолепно. Все предметы гардероба в тренде — мужской жакет, брюки с разрезами прямого кроя. Мятный цвет к лицу Лере. Освежает. К тому же это модный летний оттенок. Образ достаточно спокойный и, конечно, ему нужен яркий акцент. Эту роль взяли на себя классические лодочки колоритного оттенка.Получился деловой сбалансированный лук», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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