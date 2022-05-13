«Всегда в тренде»: Бузова в комбинезоне оливкового цвета выгодно подчеркнула фигуру

Телеведущая на съемках отметилась в актуальным луке. Модельер Наз Маер признался, что это беспроигрышный выбор.

Ольга Бузова уже давно стала медийной личностью. Она с 18 лет стала звездой телестройки, а потом начала строить карьеру ведущей. За последние пять лет ей также удалось стать певицей.

Она старается всегда выглядеть безупречно, так как знает, что за ней всегда следит публика. Недавно артистка расстроилась, что ее раскритиковали за лишний вес, но она уже занимается спортом, чтобы вернуться в форму.

Обычно Ольга носит романтические платья или позволяет себе более смелые образы с топами и кожаными брюками. Но на съемках шоу «Бузова на кухне» она отметилась в комбинезоне оливкового цвета с шортами.

Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Многие осыпали ее комплиментами. В студии звезда пообщалась с актером Михаилом Башкатовым и его женой. Они вместе готовили.

Для сайта Teleprogramma.pro образ Ольги оценил модельер Наз Маер. Он признался, что артистка выбрала беспроигрышный наряд.

«Что такое хороший образ? Это одежда, способная подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. И это понятие включает в себя все — форму, пропорции, цвета. А теперь применяем данную формулу к образу Ольги. Одно из достоинств фигуры Бузовой — это ее стройные и длинные ноги. Комбинезон с шортами подчеркнул достоинство. Но назвать образ вульгарными мы не можем, так как длину шорт Ольга уравновесила консервативным верхом. Еще одно достоинство — красивая талия. Здесь акцентом служит ремень. Смотрим на цвет. Оливковый подчеркнул загорелую кожу. То есть с точки зрения форм, цвета и пропорций у нас комбо. 5 из 5. Теперь поговорим про тренды. Конечно, ни один летний сезон не обходится без комбинезонов. Это всегда в тренде и всегда уместно. Ольга также не пренебрегла и аксессуарами — ремень, серьги. Придраться не к чему», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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