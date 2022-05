Блейк Лайвли показала свое любимое платье, с помощью которого воспитывает дочерей

На модном балу Met Gala 2022 актриса Блейк Лайвли произвела настоящий фурор. Ее платье-трансформер от Донателлы Версаче поменяло цвет прямо на красной ковровой дорожке.

Однако это не самый удивительный наряд артистки на ее памяти. На днях 34-летняя звезда стала героиней видеоблога Life in Looks журнала Vogue. Блейк описала 19 своих памятных образов, но самым любимым назвала look с мероприятия Met Gala 2018. Тогда она тоже была одета в платье Versace, но и сама приняла активное участие в дизайне наряда.

«На самом деле это платье, которое они (бренд Versace, — Прим. авт.) сделали, но у него был более короткий шлейф, — вспоминает Лайвли. — Итак, мы взяли это платье и сказали: «Хорошо, ребята, вы можете добавить около восьми футов шлейфа? Можете добавить бусины на внутренней стороне?» У этого наряда были рюши посередине, которые выглядели так, как будто они слишком тугие и стягивают бедра, поэтому я подумала: нам нужно повторить этот узор и здесь (на подоле, — Прим. авт.), чтобы это выглядело как часть платья».

По словам актрисы, ее головной убор был сделан прямо перед мероприятием — ювелирный дизайнер Лоррейн Шварц изготовила корону из латуни и коричневых бриллиантов.

«Это было даже не золото, а латунь. Это было похоже на гибкую латунь из хозяйственного магазина. Эти серьги она сделала накануне вечером. Взяла эти гигантские изумруды и прикрепила их к золотым сережкам своей сестры, получилось очень импровизировано». «Кристиан Лабутен сделал самую красивую обувь. Я просто очень люблю этот взгляд. Это было так поразительно».

Кстати, фотография этого образа до сих пор имеет большое значение в семье актрисы. У нее с мужем Райаном Рейнольдсом подрастают три дочери: 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инез и 2-летняя Бетти. Так вот, когда девочки не слушаются, Блейк показывает им фото с Met Gala 2018 и говорит: «Вот, это ваша мама».

Детям трудно поверить, что их родительница может быть настолько шикарной, но снимки с того вечера быстро возвращают звездной маме должный авторитет.

