Красота в простоте: Стеша Маликова щегольнула в остромодных джинсах-трубах и легкой блузке с рюшами

Дмитрий Маликова гордится своей дружной семьей. Он растит сына Марка с женой Еленой Изаксон. А его старшая дочка Стефания окончила МГИМО и уже занимается своим бизнесом. Два года назад она запустила свой бренд одежды.

Теперь юная модница создает луки для сверстниц. Она весной примеряла как косухи необычных цветов, так и кардиганы с привлекательным узором.

больше по теме Хит лета: Стеша Маликова в воздушном белом платье с многослойной юбкой и косынке отметилась на лужайке Дочка Дмитрия Маликова продемонстрировала романтичный аутфит.

А вот во время отпуска в Дубае Стеша уже демонстрировала наряды из летней коллекции. Она подготовила льняные костюмы, шорты и романтичные платья.

Но дочка артиста выросла в Москве и знает, что большой город требует практичности. На этот раз она покрасовалась на камеру в остромодных джинса-трубах с высокой посадкой и подворотами. Из дополнила воздушная блузка с рюшами и с принтом «турецкий огурец».

Маликова кружилась в наряде, хвастаясь талией и женственным аутфитом. Она восхитила своих поклонников. Многие отметили, что в этих джинсах ее фигуру смотрится еще более хрупкой.

«Ну какая красавица», «Ой, чудесный образ», «Джинсы просто отпад», «Какая ты милая», «Талия просто осиная», «Мне нравится! Даже серый цвет тут очень органичный», «Какие джинсы! Выглядит бомбический», «Этот наряд особенно удачный», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!