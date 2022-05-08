Эмма Стоун нарядилась в стиле греческой богини на премьеру фильма в Афинах

Актриса вышла к публике в платье Louis Vuitton.

6 мая голливудская актриса Эмма Стоун блеснула стилем в Афинах, в Греческой национальной опере, где прошла премьера ее нового короткометражного фильма Bleat («Блеяние»).

33-летняя звезда вышла в публике в голубоватом платье Louis Vuitton с открытыми плечами, в котором напомнила греческую богиню. Наполненная изяществом и достоинством, артистка покорила местную публику.

Напомним, Эмма Стоун снялась во множестве раскрученных фильмов, в том числе в «SuperПерцах», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Отличнице легкого поведения», «Новом Человеке-пауке», «Ла-Ла Ленде» и «Круэлле». Но при этом актриса не отворачивается от авторского кино.

«Какой смысл продолжать эту, без обид, глупую работу актера, если ты не собираешься развиваться и бросать вызов?» — сказала Эмма на пресс-конференции, посвященной новому фильму (цитирует греческое издание Ekathimerini).

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