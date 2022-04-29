Черная и розовая: Джиджи и Белла Хадид вышли в свет, как две противоположности

Знаменитые модели отыграли двух не похожих друг на друга сестер.

Вечером 28 апреля сестры-модели Джиджи и Белла Хадид появились вместе на мероприятии Prince’s Trust Gala 2022 в Нью-Йорке.

Красотки вышли вдвоем на красную ковровую дорожку, демонстрируя разные наряды с открытыми плечами.

Джиджи предстала в ярко-розовом мини-платье Valentino, украшенное пайетками, и дополнила образ такими же по цвету колготками, туфлями на платформе и сумочкой.

Белла надела готическое черное платье с розой на груди, сетчатые перчатки и замшевые туфли на каблуках, дополнив анмамбль бриллиантовыми украшениями Chopard.

Девушки явно хотели создать максимальную противоположность друг другу. Блондинка распустила волосы, а брюнетка собрала их в затейливую прическу. Но мало того, что сестры выглядели сногсшибательно — они еще и мило держались за руки во время фотографирования.

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