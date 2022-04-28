«Всегда выглядит стильно!»: Топурия щегольнула в удлиненном кардигане актуального цвета и кроп-топе в полоску

Кети Топурия уже больше 15 лет строит карьеру на сцене. В свое время ее поддержала даже Алла Пугачева, когда певица стала солисткой группы A’Studio. Примечательно, что многие поклонники любят ее не только за вокал, но и броские наряды.

Артистка не боится экспериментировать с луками. Более того, она стала мамой во второй раз чуть больше года назад, но уже вернулась в форму.

Не так давно Кети с семьей отдохнула в Дубае. Она носила платья и юбки в жаркой стране. А потом певица снова покинула Россию. Теперь она находится в родной Грузии, где проводит время в горах.

На новых фото артистка предстала в джинсах с высокой посадкой и полосатом кроп-топе Celine. Лук дополнил удлиненный кардиган цвета сочной травы. Топурия подчеркнула точеную фигуру и свой загар.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие поразились тому, как выглядит 35-летняя звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Топурия всегда выглядит стильно! Либо она сама находит образы, либо она пользуется услугами стилистов. Но если она на сцене, в обычно жизни или на каком-то мероприятии, то придраться не к чему. У нее всегда все идеально! И данный образ тоже не исключение. Достаточно модно и стильно. Мы видим кроп-топ в полоску, джинсы и красивый яркого цвета удлиненный кардиган. Мне кажется, весь образ отлично вписывается в ту атмосферу, в которой она находится. У меня нет замечаний. Образ получился уютный и стильный», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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