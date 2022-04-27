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Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» стала амбассадором Louis Vuitton

Креативный директор модного дома оказался поклонником сериала.

Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» стала амбассадором Louis Vuitton
Милли Бобби Браун. Фото: Global Look Press

У французского дома моды Louis Vuitton новое лицо. И это 18-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.

Актриса, прославившаяся ролью девочки со сверхспособностями, стала самым молодым амбассадором бренда. Недавно она дебютировала в рекламной кампании очков с квадратной оправой.

Такое сотрудничество было лишь вопросом времени: креативный директор модного дома Николя Жескьер еще в 2018 году в рамках весенней подиумной коллекции представил футболку с постером «Очень странных дел». Дизайнер является фанатом сериала, а соответственно и Милли Бобби Браун. Молодая актриса тоже без ума от модельера.

«Я познакомился с Николя Гескьером шесть лет назад и с тех пор являюсь поклонником его работ в Louis Vuitton. Сегодня я горжусь тем, что присоединяюсь к семье Louis Vuitton. Реально, ущипните меня!» — цитирует Милли журнал Women’s Wear Daily.

Издание добавило, что актриса часто носила аксессуары марки на красных ковровых дорожках. Ранее она участвовала в рекламных кампаниях Calvin Klein, Pandora, Moncler и Samsung.

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