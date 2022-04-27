Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» стала амбассадором Louis Vuitton

У французского дома моды Louis Vuitton новое лицо. И это 18-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.

Актриса, прославившаяся ролью девочки со сверхспособностями, стала самым молодым амбассадором бренда. Недавно она дебютировала в рекламной кампании очков с квадратной оправой.

Такое сотрудничество было лишь вопросом времени: креативный директор модного дома Николя Жескьер еще в 2018 году в рамках весенней подиумной коллекции представил футболку с постером «Очень странных дел». Дизайнер является фанатом сериала, а соответственно и Милли Бобби Браун. Молодая актриса тоже без ума от модельера.

«Я познакомился с Николя Гескьером шесть лет назад и с тех пор являюсь поклонником его работ в Louis Vuitton. Сегодня я горжусь тем, что присоединяюсь к семье Louis Vuitton. Реально, ущипните меня!» — цитирует Милли журнал Women’s Wear Daily.

Издание добавило, что актриса часто носила аксессуары марки на красных ковровых дорожках. Ранее она участвовала в рекламных кампаниях Calvin Klein, Pandora, Moncler и Samsung.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.