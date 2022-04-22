Victoria’s Secret впервые привлекла мужчину к рекламе своей одежды

Когда упоминают бренд Victoria’s Secret, мы всегда вспоминаем длинноногих красоток в шикарном нижнем белье. Но эпоха закончилась, недавно компания наняла мужчину-модель для демонстрации своей одежды.

30-летний актер Дэррен Барнет, наиболее известный по сериалу Netflix «Я никогда не…», стал амбассадором Pink — дочернего бренда Victoria’s Secret. 19 апреля американская компания объявила о нем, как о первом знаменитом мужчине, который выступит послом марки.

«Мы рады объявить об этом партнерстве, потому что Дэррен является таким положительным образцом для подражания для подростков и молодых людей, — цитирует главного исполнительного директора Pink Эми Хаук журнал Women’s Wear Daily. — Поскольку мы сосредоточены на расширении наших предложений без гендерных различий и продолжаем развиваться как бренд, мы хотим, чтобы наши партнеры не только представляли разнообразие наших клиентов, но также олицетворяли индивидуальность и уверенность в себе».

Теперь актер будет продвигать унисекс-товары Pink, такие как шорты, футболки, спортивные костюмы и аксессуары.

Издание отмечает, что включение Барнета в число послов бренда является частью усилий по преобразованию Victoria’s Secret, которое началось в 2018 году. Тогда компания понесла значительные убытки из-за изменения предпочтений покупателей, вызванного движением #MeToo и негативной реакцией на недостижимые стандарты красоты. Марка стала привлекать к работе моделей plus size, людей с ограниченными возможностями и трансгендеров. Вот и до мужчин добралась.

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