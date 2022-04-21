«Визуально омолаживает»: Алсу щегольнула в остромодном костюме цвета капучино с брюками палаццо

Певица покрасовалась в женственном образе, который оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Алсу выступает на сцене с юных лет. Она давно покорила публику своим вокалом. Однако также многие восхищаются красотой певицы. Ей говорили комплименты Ксения Собчак и Екатерина Варнава.

В свои 38 лет она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Артистка не только продолжает выступать на сцене, но и воспитывает троих детей. При этом она всегда появляется на публике в элегантных нарядах.

Этой весной в гардеробе Алсу появились твидовые юбки, тренчи разных цветов и сапожки. На этот раз она отметилась в костюме в бельевом стиле с брюками палаццо, которые визуально стройнят.

Наряд цвета капучино подчеркнул не только ее изящность, но и загар. Певица сделала нежный макияж, завершив свой аутфит. Подобный лук уже носила телеведущая Лера Кудрявцева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимряева.

«Стиль Алсу, как всегда, элегантен и минималистичен. Роскошь в качестве. Брючный костюм, состоящий из брюк палаццо и топа, не смотря на закрытость и целомудрие, обволакивая силуэт, подчеркивает женственность за счет струящейся текстуры ткани. А нежный оттенок капучино гармонично сочетается с цветом волос и легким загаром кожи. Глянцевая фактура добавляет роскоши и комплементарно подсвечивает лицо, визуально омолаживая. Колье из цепи дополняет минималистичный образ. Все сдержано и благородно. У элегантности тихий голос», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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