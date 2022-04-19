50-летняя Кудрявцева щегольнула в стильном комбинезоне графитового цвета с открытыми плечами

Лера Кудрявцева привыкла постоянно находится под прицелом камер. Она ведет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Блондинка регулярно предстает перед зрителями в новых образах. К слову, в 50 лет она может похвастаться стройностью и моложавым видом.

Но сама телеведущая шутит, что без фильтров выглядит не так идеально. А после поездки в Сочи она заявила, что поправилась на 5 килограммов, но не может перестать кушать.

Недавно Лера вернулась в Москву. Она успела провести время с дочкой Марией и внуком Львом. А вот 18 апреля телеведущая была на съемках. Стилисты снова подобрали для нее наряд, скрывающий изъяны фигуры.

В прошлый раз она предстала в платье с пуговицами. А теперь Кудрявцева покрасовалась в гримерке в комбинезоне с открытыми плечами и акцентом на талии. Со стороны казалось, что она надела брюки с высокой посадкой и блузку.

Поклонники отметили, что такой женственный образ идет телеведущей. Согласился с ними и модельер Наз Маер. Он оценил образ для сайта Teleprogramma.pro.

«Трендовый, сильный комбинезон в очень красивом графитовом цвете. Одежду поддержал глубокий „смоки“. Чтобы наряд не добавлял мрачности, Лера надела оранжевый чокер, за что я хочу ее похвалить. С точки зрения цвета — это хорошее решение. К тому же оранжевый у Кудрявцевой ближе к зоне лица, что освежает. Очень неплохой выбор. Хвалю», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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