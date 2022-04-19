Еще и стройнит: Бузова предстала в летнем костюме с брюками-трубами и модных босоножках

Телеведущая на съемках отметилась в необычном наряде, который оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Она назвала плюсы образа, посчитав его очень удачным.

Ольга Бузова уже больше 15 лет работает на телевидении. Она сначала вела шоу «Дом-2», а теперь она востребованная ведущая. Ольга ведет кулинарный проект, а также захватывающее шоу «Звезды в Африке».

Целый месяц она провела в саванне, каждый день меняя наряды. А компанию ей составлял Михаил Галустян. Тогда артистка набрала вес и пыталась худеть. Но ей также удавалось скрыть изъяны фигуры с помощью нарядов.

В новом выпуске шоу зрители увидели Ольгу в платье в пол с разрезом. Но больше всего им приглянулся комплект костюм с топом и брюками-трубами. Ультрамариновый наряд с золотой вышивкой не только скрыл изъяны, но и подчеркнул ее талию. А современного лоска придали модные босоножки на завязках с квадратным мысом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Летний образ Ольги яркий и лаконичный одновременно. Топ и широкие брюки из одной и той же ткани воспринимаются целостно как комбинезон, единой самодостаточной вертикалью, которая визуально вытягивает силуэт, а значит — стройнит. Принт в виде неровных акварельных линий как линии движения добавляют динамики и жизни всему образу. Синий принт на контрасте горчичным оттенком выглядит более насыщенно, что добавляет яркости. Гармонии и целостности добавляет ритм линий принта, ремешков и квадратного мыса босоножек. Объемные украшения поддерживают стиль всего образа и объем брюк, а убранные волосы добавляют элегантности поддерживая минимализм. Ни добавить, ни убрать!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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