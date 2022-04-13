Виктория Бекхэм «одела» некоторых гостей свадьбы своего сына

Свидетели торжества явились на праздник в нарядах от мамы жениха.

Сам себя не похвалишь — никто не похвалит.

Все звездное семейство Бекхэмов, которое теперь стало больше, продолжает переживать приятные моменты, связанные со свадьбой старшего сына Бруклина и его избранницы Николы Пельтц.

Мама-дизайнер Виктория Бекхэм, например, сделала отдельный пост в социальной сети, в котором опубликовала фотографии нескольких гостей торжества. В него вошли снимки наряженных актрисы Евы Лонгории, моделей Нади Феррейры и Мии Реган, певца Марка Энтони, модного обозревателя Занны Расси и матери Виктории Жаклин Адамс.

Что объединяет этих людей, кроме того, что они пришли засвидетельствовать рождение новой семьи? То, что они надели на праздник вещи и аксессуары бренда Victoria Beckham.

«Прекрасные выходные, посвященные празднику Бруклина и Николы. Так горжусь тем, что нарядила некоторых из моих любимых дам и лучших друзей по этому случаю», — написала Виктория.

И действительно. Свадьба старшего сына Бекхэма получилась очень дорогим и притягивающим внимание прессы событием. Где, как не здесь, рекламировать свои наряды?

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.