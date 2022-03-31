«Выглядит невкусно»: Нюша в меховой шапке и бархатном костюме не скрыла свои формы

Певица для фотосессии выбрала не только платья, но и наряд в этническом стиле с массивными аксессуарами. Ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в России. В прошлом году ей исполнился 31 год. Она уже стала женой и мамой. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым, который является предпринимателем.

У них растут дочка Симба и сын, который родился всего несколько месяцев назад. Певица пока готовится вернуться на сцену после родов. Она уехала в Дубай, где растит малышей и набирается сил.

Однако Нюша уже успела принять участие в фотосессии. Она успела похудеть, поэтому отметилась в латексном платье и даже жакете с декольте. Самым необычным стал бархатный наряд с топом и брюками в цвете какао с необычным принтом.

Костюм позволил ей открыть живот. Артистка дополнила лук меховой шапкой и драгоценностями. Она позировала, танцуя и жестикулируя. Нежный макияж подчеркнул ее природную красоту. Кадры она показала во влоге для Youtube-канала Nyusha Music.

Некоторые поклонники решили, что Нюша вернулась к старому образу. В начале карьеры она любила необычные сочетания. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Если говорить по выступления на сцене, клипы, то здесь все зависит от контекста идеи. То есть, что артист хочет передать, какое настроение в одежде. Понятно, что может быть смесь каких-то стилей. Но мне кажется, что самый канон в стиле, когда ты смотришь на образ и он гармоничный. Нет такого, что смотрит на образ и каждая вещь живет своей жизнью. Про образ Нюши мне сложно сказать, так как мы не знаем идею фотосессии. Но мы видим, что весь аутфит этнический. Такой материал, цвет плюс эта шапка меховая. Она потом добавляет очки и цепи, серьги. Вот это уже, мне кажется, немножко перебор. Тут произошло смешения R&B и этники. В данном случае, это не сыграло ей на пользу. Выглядит попсово, невкусно. И прям видно, что аксессуары лишние. Хочется добавить, что если даже она хотела сделать смешение стилей, то нужно было добавить что-то другое, что было бы созвучно образу», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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