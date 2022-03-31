«Выглядит дорого»: 38-летняя Алсу отметилась в белоснежном платье-жакете с эффектом стройности

Певица продемонстрировала лаконичный и женственный образ, который оценил модельер Наз Маер. Он восхитился ее выбором.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она была юной, когда стала знаменитой. Уже в 17 лет певица одевалась женственно, но всегда избегала даже нотки вульгарности. Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит звезда.

Она успела стать женой и многодетной мамой. При этом певица сохранила стройную фигуру. В 38 лет она носит вечерние платья, джинсы и твидовые жакеты.

В последнее время Алсу редко выходит в свет. Однако она всегда подбирает элегантные образы. Для новой фотосессии певица облачилась в платье-жакет на запах. Белоснежный наряд с фантазийными плечами визуально сделали ее фигуру стройнее.

Также платье подчеркнуло ее стройные ноги и загар. Артистка распустила волосы и сделала неброский макияж. Поклонники были сражены ее образом.

К слову, платья-жакеты не первый год в моде. Ее лук оценил для сайта Teleprogramma.pro модельер Наз Маер. Он тоже восхитился ее выбором.

«Алсу одна из самых элегантных артисток России. В своих образах она легко сочетает тренды и элементы, которые идут именно ей. Это красивый микс, который и дает пресловутое понятие „стиль“. А еще Алсу прекрасно понимает свой цветотип и умеет выбирать оттенки, оттеняющие ее красоту. Как, например, этот белый. В нем Алсу выглядит нарядно, празднично и дорого в том числе и за счет аксессуарного ряда. Платье трендовое, с объемной линией плеч, но приталенное. Этот женственный силуэт идеально подойдет девушкам с типом фигуры „груша“», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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