Кейт Миддлтон в белых брюках клеш и коралловом жакете Yves Saint Lauren появилась в аэропорту Белиза

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская продолжили свой тур по Центральной Америки. Они на королевском самолете отправились на Ямайку.

Кейт Миддлтон является главной поддержкой и опорой принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II выполняет множество обязанностей от посещения парадов, праздничных мероприятий в Великобританиии до курирования разных фондов.

Пара также воспитывает троих детей, которые им не дают скучать. Некоторое время назад супруги даже решили, что больше не заведут наследников, но потом снова стали задумывать о пополнении в семье.

Уже 4 дня Миддлтон и принц Уильям путешествуют по Центральной Америке. Они повторяют маршрут первого тура королевы Елизаветы II. Больше трех дней пара провела в Белизе.

Там они посетили дикие джунгли, потанцевали с местными жителями и приняли участие в светском рауте. Кэтрин каждый раз демонстрировала утонченные образы. Многих покорило ее малиновое платье в пол с пайетками.

А вот вечером 22 марта они отправились в аэропорт. Даже для такого случая Миддлтон выбрала элегантный образ. Она предстала в белоснежных струящихся брюках и коралловом жакете Yves Saint Lauren с поясом и карманами. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила маленькой белой сумочкой Mulberry.

Впереди у них два дня на Ямайке, где у пары также будет насыщенная программа. У них запланирована встреча с солдатами острова, а также знакомство с молодыми музыкантами региона и вечеринка в честь Боба Марли.

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