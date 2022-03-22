«Ноги потрясные»: 53-летняя Валерия щегольнула в платье с открытой спиной самого модного цвета

Певица для выступления выбрала женственный наряд. Стилист-имиджмейкер Диана Плиско восхитилась не только ее образом.

Валерия уже много лет строит карьеру певицы. Она завоевала любовь публики и уважение коллег. В свои 53 года жена Иосифа Пригожина продолжает записывать новые хиты. Более того, она много времени уделяет внешности.

Артистка может похвастаться стройной фигурой. Ко всему прочему, она не боится экспериментировать с образами. На шоу «Маска» звезда блеснула в белом платье с кукольной юбкой и шляпке.

А вот накануне Валерия выступила в Ханты-Мансийске на закрытии первых международных игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На сцене она появилась в мини-платье с открытой спиной и пышными рукавами.

Наряд цвета фуксии украсил шлейф. Она также надела туфли в тон на шпильке. Звезда грациозно дефилировала по сцене и исполнила свои хиты. Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Очень красиво! Валерия шикарная женщина! Мне кажется, то что ей за 50, но она выглядит настолько модно, современно, еще и фигура шикарная. Сейчас нет понятия молодежная одежда или за 50+. Сейчас это как образ жизни, насколько ты себя ощущаешь в тех или иных вещах, то ты и носишь. Уже грани возраста давно стерты. Даже модные бренды часто используют моделей возрастных и молодежь. И одежда смотрится очень органично как на молодых моделях, так и тех, кому 50+. Возраст сейчас не критерий. Если тебе в этом комфортно, то ты это носишь. Если это органично смотрится, то ты это носишь. Фуксия очень модный трендовый цвет в этом сезоне. С учетом того, что Валерия блондинка с голубыми глазами, фуксия ей очень идет. И да, с учетом того, что она выглядит шикарно, платье безумно красивое, ноги потрясные, прическа — все в целом выглядит шикарно! Глаз просто не оторвать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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