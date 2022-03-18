Энн Хэтэуэй удивила платьем с косым разрезом от плеча до талии

Актриса старается не отставать от блистательного Джареда Лето, с которым снялась в новом сериале.

39-летняя актриса Энн Хэтэуэй продолжает пиарить свой новый сериал «Не сработало» (WeCrashed), в котором они с Джаредом Лето сыграли супругов-бизнесменов.

17 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера картины, на которую звезды явились во всей красе. Джаред нарядился в черных костюм Gucci, дополненный прозрачными перчатками и красными туфлями.

Энн щеголяла в обуви бренда Aquazzura и украшениях Bulgari. Но в первую очередь взгляды привлекало ее необычное голубое платье с ассиметричным разрезом от плеча и до талии, открывающим одну половинку черного бюстгальтера. У наряда есть и второй разрез на противоположной стороне — снизу до бедра.

Кому интересно, это платье от лондонского дизайнера David Koma, который, кстати, является выходцем из Грузии (настоящее имя Давид Комахидзе).

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