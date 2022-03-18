«Актуален как никогда»: Клава Кока в укороченном бомбере в клетку «тартан» щегольнула на прогулке

Клава Кока за последние несколько лет обрела популярность. Она выпустила хиты с Нилетто и Александром Реввой. Певица постоянно путешествует и ищет, чем удивить поклонников Она любит экспериментировать с образами.

Артистка не боится выглядеть дерзко. На сцене ее можно увидеть в миниатюрных платьях, а в обычно жизни она выбирает яркие аутфиты от плюшевых шубок до косух.

17 марта Кока решила покататься на фигурных коньках. Для прогулки она выбрала наряд в спортивном стиле. Певица была в джоггерах темного цвета и укороченном бомбере в алую клетку.

Образ дополнила черая вязаная шапка и солнцезащитные очки с квадратной оправой. Клава изящно двигалась, не боясь набирать скорость на льду. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и позволил не мерзнуть.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие стали адресовать ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.

«Весна наступила, но погода не радует пульсовыми температурами. Поэтому пуховики, пусть и облегченные, помогают согреться. Различного вида бомберы сейчас актуальны как никогда. В коллекциях дизайнеров на предстоящий сезон они есть и укороченные, и оверсайз, и креативные. В данном случае на Клаве Кока мы видим бомбер в клетку «тартан», классическим узором Шотландии. Этот классический принт не теряет свою актуальность из сезона в сезон. В этом году мы можем видеть его в коллекциях Celine, BALENCIAGA, Vestments, Acne и др. Мне нравится весь аутфит девушки. Он правильно стилистически дополнен крупными очками, варежками с открытыми пальцами и джоггерамм», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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