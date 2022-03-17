«Добавила стройности»: Наталия Орейро в алом комбинезоне с перьями «зажгла» на российском шоу

Знаменитая певица и актриса стала звездой шоу «Музыкальная интуиция». Она отметилась на публике в ярком образе, который оценили не только Иван Абрамов и Мария Кравченко, но и стилист Лариса Тимиряева.

Наталия Орейро давно стала популярной актрисой и певицей. Сериал «Дикий ангел» сделал ее знаменитой на весь мир. Наталия не раз приезжала с гастролями в Россию. Она даже стала учить язык. Уругвайская артистка в прошлом году получила российский паспорт. Теперь она еще чащ приезжает в Москву.

В 44 года Орейро может похвастаться моложавым видом. Она также с легкостью экспериментирует с образами. На публике актриса не раз появлялась в роскошных вечерних платьях.

А вот недавно она приняла участие в российском шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Для такого случая Наталия выбрала комбинезон-бюстье в алом цвете перьями. Силуэтный наряд дополнили туфли на каблуке.

Иван Абрамов и Мария Кравченко восхитились тем, как она выглядит. Соперничала она с Сергеем Жуковым, у кого в команде были Мигель и Ира Мягкова. Но Орейро смогла одержать победу. С участницей проекта, которая оказалась ее фанаткой, звезда спела свой хит.

Поклонники осыпали комплиментами певицу. Многие восхитились ее фигурой. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Наталия Орейро облачилась в самый модный оттенок красного цвета весенне-летнего сезона 2022 по версии PANTONE — 18-1564 Poinciana алый! Поскольку весь силуэт в едином красном цвете, сочетаясь только с цветом кожи, нюд и выступает компаньоном. А сочетание любого оттенка красного с бежевым — самое мягкое, но одновременно акцентное. Красный в сочетании с бежевым трансформируется из агрессивного в позитивный и смотрится особенно ярко.

Бежевая натуральность успокаивает страсть красного цвета, но при этом не мешает ему демонстрировать всю его красу, ведь акцент только на красном. Также Наталия подчеркнула женственность обозначив свой силуэт. Ее топ и брюки полностью повторяют контуры ее фигуры. Сейчас вновь вошла в моду подчеркнутая женственность, прилегание и акцент на талии. Однако, прилегание не утрированное, а очень тактичное, что добавляет яркому образу элегантности. Топ декорирован перьями, что добавляет модного градуса, гламурной нотки и визуальной коррекции силуэту. Они добавили объема в груди, ровно до ширины бедер, приблизив визуальное восприятие фигуры к форме „песочные часы“, которая считается эталонной. Плюс — перья добавили модной объемной детали образу. Так что образ модный, эффектный, уместный для сцены и гармоничен с внешностью и страстностью Натальи.

Хочу еще отметить не маловажную деталь, которая добавила стройности и эффекта — то, что силуэт начинается и заканчивается одним темным цветом (волосы + туфли), что визуально вытягивает силуэт вверх и вниз, а это прибавляет роста и стройности. Ну и конечно же каблук. Он подтягивает фигуру вверх, сужая ее. Если было бы нужно оценивать данный образ, то он однозначно — в десяточку!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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