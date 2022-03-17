«Веет благородством»: Стриженова в шелковом платье изумрудного цвета предстала в «Останкино»

Телеведущая для съемок облачилась в элегантный наряд. Известный стилист Никита Карстен отметил, что она нашла свой стиль, но одну деталь он рекомендовал заменить.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Он ведет ряд передач, включая «Доброе утро». Многие зрители именно ее видят первой каждый день, включая телевизор. Поэтому она старается всегда безупречно выглядеть.

В свои 53 года телеведущая обладает стройной фигурой. Стилисты подбирают для нее женственные и актуальные луки. В последнее время все чаще она вместо костюмов носит платья.

Накануне Екатерина отметилась в студии «Останкино» в новом аутфите. Она покрасовалась в шелковом платье на пуговицах с поясом. Наряд изумрудного цвета дополнили бархатные лодочки в тон.

Вместо воротника платье было украшено бантом. Она также сделала аккуратную укладку и макияж в розовых тонах. Стриженова сделала акцент на изящных кистях и тонких щиколотках.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что телеведущей особенно идет такой фасон. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

«Екатерина Стриженова — идеальный пример человека, который нашел свой стиль, правильную подачу и остается верным этой огранке долгие годы. Шелковое платье насыщенного глубокого изумрудного цвета не стало исключением. Правильный крой модели открыл линию шеи и кистей рук. Из-за длины миди, а не макси, платье не сморится вечерним, но так и веет благородством и уверенностью. Широкий ремень сделал акцент на талию и подчеркнул достоинства фигуры. По-моему мнению образ немного портит бант. Он создает ненужный объем и из-за привычной классической стилизации (убранные волосы, платье и лодочки в цвет) напоминает праздничный выход школьной учительницы. Рекомендую отрезать бант и выбрать актуальное золотое украшение или отдать предпочтение жемчугу. Также можно оставить шею открытой и добавить более массивных сережек», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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