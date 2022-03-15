Идеально маскирует живот: Ирина Пегова отметилась в платье в пол с эффектом стройности

Актриса на сцене театра предстала в женственном наряде, который оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско. Она указала на плюсы этого образа.

Ирина Пегова знакома многим зрителям, так как снимается в сериалах и фильмах. Картина «Акушерка» принесла ей известность. Также актриса играет в театре и порой участвует в телевизионных проектах.

Несмотря на то, что она обладает нестандартной фигурой, ей удается скрывать недостатки. Артистка часто хвастается новыми образами. В ее гардеробе есть пальто, платки и даже лосины.

Недавно Ирина отметилась на сцене театра в платье в пол цвета хаки с драпировкой в области талии и белым воротничком «Клодин» с кружевом. Актриса также завила локоны.

Она зачастую носит лаконичные платья. Поклонники признались, что ей идут такие наряды. Пегова получила сотни комплиментов. Многие отметили, что артистка украшает любой образ своей улыбкой и грацией.

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско. Она подчеркнула, что это удачный выбор для женщин с формами.

«Платье у Ирины — силуэт Fit-and-Flare, отрезное по линии талии со складкой у юбки. Такой силуэт отлично работает как коррекция для фигуры с животиком. Потому что за счет объема юбки животик прячется и его абсолютно не видно. По поводу того, что платье стройнит. Всегда, когда платье в пол, монохромное оно будет вытягивать силуэт, если это еще и под каблук. Плюс еще то, что корректирует животик, есть акцент на талии — конечно платье стройнит. Воротник „Клодин“ в тренде, но именно такой воротник нет. Плюс сочетание такого платье с воротничком напоминает историческое платье», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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