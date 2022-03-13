Маша Малиновская раскритиковала качество одежды в закрывшихся магазинах масс-маркета

Модель считает, что санкции - это возможности для развития российских брендов.

Модель и телеведущая Маша Малиновская оказалась одной их тех, кто порадовался уходу западного бизнеса из России и возможности для развития отечественных брендов.

«Нам, конечно, нравились магазины масс-маркета, но давайте вспомним, одежда какого качества там продавалась в последнее время. Расползающиеся швы, кривые строчки, катышки на новых вещах… А состав? Один сплошной полиэстер за редким исключением. Я уж не говорю о том, что на стирку большая часть этой одежды вообще не была рассчитана», — рассуждает 41-летняя светская львица в Instagram.

Малиновская отметила, что российские производители одежды получат хорошее продвижение, если предоставят покупателям приятное соотношение цены и качества.

Она также предложила своим подписчикам поделиться названиями российских брендов, чтобы больше узнать об их продукции. Сама Маша опубликовала фото в одежде и обуви от отечественных производителей, которые заслужили ее доверие.

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